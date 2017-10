England an der WM, Polen muss noch warten

England hat sich sein WM-Ticket für Russland 2018 eine Runde vor Schluss der Qualifikation dank einem 1:0 gegen Slowenien gesichert. Noch etwas Geduld braucht Polen, trotz 6:1 in Armenien.

Gruppe F: England an der WM

England hat sich das direkte Ticket für die WM in Russland dank einem 1:0-Sieg gegen Slowenien vorzeitig gesichert. Trotz krasser Überlegenheit und zahlreicher Chancen dauerte es im Wembley bis zur 94. Minute, ehe Harry Kane den Siegtreffer erzielte.

Auf Rang 2 in der Gruppe F vorgerückt ist Schottland, das zuhause in Glasgow gegen die Slowakei hochverdient mit 1:0 gewann. Die Entscheidung fiel durch ein Tor von Chris Martin in der 89. Minute.

Gruppe E: Polen erfüllt die Pflicht

In der Gruppe E hat Polen die Pflicht mit einem 6:1-Sieg in Armenien erfüllt und bleibt auf Kurs Richtung direkter WM-Qualifikation. Da am Abend Dänemark in Montenegro mit 1:0 gewann, ist die Quali für die Polen noch nicht fix. Sie könnten von den Dänen noch von Rang 1 verdrängt werden.

Polen mit Kantersieg in Armenien

Die Entscheidung beim Gastspiel Polens in Armenien fiel früh. Bereits nach 25 Minuten führte der Leader der Gruppe E in Erewan dank einem Tor von Kamil Grosicki und einer Doublette von Robert Lewandowski mit 3:0.

Am Ende stand es dank einem weiteren Tor von Lewandowski sowie Treffern von Jakub Blaszczykowski und Rafal Wolski 6:1. Mit seinen 3 Toren ist Bayern-Stürmer Lewandowski nun auch Rekordtorschütze der polnischen Fussball-Nationalmannschaft. Mit seinen 50 Treffern löste er Wlodzimierz Lubanski (48).

Das Siegestor für Dänemark in Montenegro schoss John Eriksen bereits in der 16. Minute.

