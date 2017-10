Franco Foda folgt auf Marcel Koller

Die Katze ist aus dem Sack: Beim ÖFB-Team folgt auf den entlassenen Marcel Koller der Deutsche Franco Foda.

In Österreich gebe es «8 Millionen Teamchefs», meinte Leo Windtner bei der Eröffnung der Medienkonferenz. Der Präsident spielte damit auf die eifrige Diskussion in der Bevölkerung über die Nachfolge von Marcel Koller an. Die Wahl des Gremiums fiel nun einstimmig zugunsten Franco Fodas aus.

Stöger wollte nicht

Neben dem aktuellen Coach von Sturm Graz standen auf der letzten Kandidatenliste von Sportdirektor Peter Schöttel auch Thorsten Fink, Andreas Herzog und Peter Stöger. Der derzeitige Trainer Kölns habe dem ÖFB aber «schweren Herzens» eine Absage erteilt. Zudem hatte auch René Weiler ein Angebot erhalten.

Koller hatte die Austria-Elf seit 2011 betreut. Eine schwache Qualifikation zur WM 2018 wurde ihm zum Verhängnis.

Wechsel auch in Serbien

Serbien trennte sich derweil überraschend von Slavoljub Muslin getrennt. Für ihn übernimmt intermistisch der ehemalige Bundesliga-Profi Mladen Krstajic. Dies teilte der Verband am Montag mit. Muslin hatte die Serben seit 2016 betreut und sich mit ihnen direkt für die WM 2018 in Russland qualifiziert.