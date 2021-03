Legende: Muss auf das Spiel gegen England verzichten Robert Lewandowski. imago images

Polen: Gegen England ohne Lewandowski

Robert Lewandowski muss nach Angaben des polnischen Verbandes eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Der Stürmer von Bayern München fällt damit für das WM-Qualifikationsspiel Polens am Mittwoch in London gegen England aus. Der 32-Jährige kehrt zur Behandlung der Blessur zu seinem Verein zurück. Sein Einsatz im Spitzenspiel am Samstag in Leipzig gilt als fraglich. Lewandowski war am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Erste Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung im rechten Knie. Die Genesung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich «5 bis 10 Tage», hiess es vom polnischen Verband.

Spanien: Schwerer Corona-Ausbruch bei Mirandes

Der spanische Zweitligist CD Mirandes wurde von einer heftigen Corona-Infektionswelle erfasst. Der Klub aus der Provinz Burgos im Norden des Landes zählt 13 positiv getestete Mitglieder des Profikaders und Betreuerstabs. Der Trainingsbetrieb ist vorerst eingestellt, die für Mittwoch geplante Partie gegen CD Teneriffa kann nicht stattfinden.