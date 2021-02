Legende: Im Süden statt in Oslo Die Norweger empfangen die Türkei in Malaga. imago images

Norwegen: Malaga statt Oslo

Norwegen trägt sein erstes Heimspiel im Rahmen der WM-Qualifikation gegen die Türkei in Spanien aus. Wegen den strikten Einreiseregeln in der Heimat werden die Skandinavier am 27. März statt in Oslo im andalusischen Malaga antreten. Die Spielstätte wurde nicht zufällig ausgewählt: Drei Tage vorher ist Norwegen in Gibraltar im Einsatz und wird dabei im 50 km von Malaga entfernten Marbella stationiert sein.