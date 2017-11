Irlands Mauer im Hinspiel unüberwindbar

Dänemark hat es verpasst, im WM-Barrage-Hinspiel zuhause gegen Irland vorzulegen. Trotz phasenweise drückender Überlegenheit kommen die Skandinavier in Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus.

Zusammenfassung Dänemark - Irland 2:59 min, vom 11.11.2017

Die besten Chancen auf einen Treffer boten sich den Dänen bereits in der ersten Halbzeit. In der 11. Minute scheiterten Jens Larsen und Andreas Cornelius aber gleich im Doppelpack am stark reagierenden Irland-Keeper Darren Randolph.

Am (halb-)leeren Tor vorbei

Einem Torerfolg noch näher kam aber der Däne Pione Sisto, als er in der 33. Minute einen ungenügenden Abpraller von Randolph am beinahe leeren Tor vorbei schoss. Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Führung Dänemarks absolut verdient gewesen.

Die Iren auf der anderen Seite erspielten sich während des ganzen Spiels kaum Torchancen. Einzig Cyrus Christie hätte für «the Boys in Green» kurz vor der Pause beinahe für den Lucky-Punch gesorgt. Ansonsten konzentrierte sich Irland auf das Verteidigen mit Mann und Maus.

Siegtreffer auf dem Kopf

Kurz vor Schluss schöpften die dänischen Anhänger nochmals Hoffnung. Der eingewechselte Leipziger Yussuf Poulsen sah seinen Kopfball aber von Randolph pariert. Das Rückspiel in Dublin findet am Dienstag statt.

WM 2018: 26 von 32 Teilnehmer stehen fest Europa

Russland (Gastgeber)

Belgien

Deutschland England

Spanien Polen



Island Serbien

Portugal Frankreich Asien Iran Japan

Südkorea Saudi-Arabien Südamerika Brasilien Uruguay



Argentinien Kolumbien Nord-/Mittelamerika Mexiko Costa Rica

Panama

Afrika Nigeria Ägypten



Senegal Marokko

Tunesien

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 11.11.2017, 23:00 Uhr