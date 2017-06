Nach Lloris-Bock: Schweden im späten Glück

Heute, 23:02 Uhr

Schweden hat den Spitzenkampf in der Gruppe A gegen Frankreich mit 2:1 gewonnen. In der Gruppe H setzte sich Belgien an der Spitze weiter ab.

Girouds Traumtor, Toivonens Tor von der Mittellinie 0:54 min, vom 9.6.2017

Die Tore bei Niederlande - Luxemburg 1:12 min, vom 9.6.2017

Die Tore bei Weissrussland - Bulgarien 1:06 min, vom 9.6.2017

Die Tore bei Gibraltar - Zypern 0:45 min, vom 9.6.2017 Gruppe A: Schweden im späten Glück Im Spitzenspiel der Gruppe A feierte Schweden einen Last-Minute-Erfolg gegen Frankreich. Als sich die meisten bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatte, leistete sich Frankreichs Keeper Hugo Lloris einen kapitalen Aussetzer. Seinen Fehlpass drosch Ola Toivonen fast von der Mittellinie zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen. Zuvor hatte Olivier Giroud die Gäste mit einem Traum-Volley in Führung gebracht (37.), Jimmy Durmaz glich nur 6 Minuten später aus. Die Niederlande schlug Luxemburg 5:0 und stiess auf Kosten von Bulgarien (1:2 in Weissrussland) auf Platz 3 vor. Der Rückstand auf das Spitzenduo beträgt 3 Punkte. Die Tore bei Estland - Belgien Gruppe H: Belgien auf WM-Kurs In der Gruppe H festigte Belgien dank einem 2:0 in Estland die Spitzenposition. Serie-A-Goalgetter Dries Mertens von Napoli traf nach einer halben Stunde zum 1:0. Die Aufgabe der Belgier wurde später dadurch weiter erleichtert, dass der Este Artjom Dimitrjew kurz vor der Pause wegen eines rüden Fouls die Rote Karte sah. Im Verfolgerduell trennten sich Bosnien-Herzegowina und Griechenland torlos, sodass die Belgier nunmehr eine Reserve von 4 respektive 5 Punkte haben. Sendebezug: SRF zwei, «sportlive», 09.06.2017, 20:10 Uhr.

dab/sda