Nächstes Kapitel im Fussball-Märchen von Island

Island qualifiziert sich als Gruppenerster zum ersten Mal überhaupt für eine WM. Auch Serbien löste das Ticket nach Russland.

Island qualifiziert sich nach der EM 2016 auch für die WM 2018.

Serbien erfüllt seine Pflicht in Georgien und darf nach Russland fahren.

Irland und Kroatien werden Gruppenzweite und stehen in der Barrage.

Gruppe I: Island-Märchen geht weiter

Zuhause gegen Kosovo macht Island die WM-Qualifikation perfekt. Dank dem 2:0-Sieg stehen die Isländer mit 22 Punkten an der Spitze der Gruppe I. Gylfi Sigurdsson und Johann Berg Gudmundsson sorgten für die Tore. Island fährt zum ersten Mal in seiner Geschichte an eine WM.

Platz 2 in der Gruppe machten die Ukraine und Kroatien im Direktduell unter sich aus. Die Kroaten behielten dabei dank einem Doppelpack von Andrej Kramaric die Oberhand. Dank dem 2:0-Sieg hat Kroatien nun 20 Punkte auf dem Konto und steht in der Barrage.

Gruppe D: Serbien behält die Nerven

Serbien brauchte einen Sieg gegen Georgien, um die Spitzenposition sicher zu verteidigen. Aleksandar Prijovic erlöste das Heimteam in der 74. Minute. Nach 2010 qualifiziert sich Serbien zum zweiten Mal für eine WM.

Wales und Irland kämpften im britischen Duell um den zweiten Platz. James McClean brachte die Heimfans mit seinem Treffer in der 57. Minute zum Schweigen. Auch die Iren sichern sich mit dem zweiten Platz die Teilnahme an den Playoffs.

Marcel Koller hatte in seinem letzten Spiel mit Österreich einen versöhnlichen Abschluss. Gegen Moldawien reichte ein Tor von Louis Schaub zum Sieg.

Gruppe G: Italien und Spanien ohne Glanz

Vor dem letzten Spieltag war in der Gruppe G alles klar. Die direkt qualifizierten Spanier feierten in Israel einen minimalen 1:0-Sieg. Auch Italien gewann in Albanien nur mit 1:0. Die Italiener werden die Barrage bestreiten müssen.

Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)

Belgien

Deutschland England

Spanien Polen

Island Serbien Asien Iran Japan

Südkorea Saudi-Arabien Südamerika Brasilien

Nord-/Mittelamerika Mexiko Costa Rica Afrika Nigeria Ägypten



