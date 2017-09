Niederlande wahren minime WM-Chancen

Die Niederlande haben in der WM-Quali einen wichtigen Sieg gegen Bulgarien eingefahren. Kroatien gewann derweil das Nachtragspiel gegen Kosovo.

Zusammenfassung Niederlande - Bulgarien Zusammenfassung Schweden - Bulgarien Zusammenfassung Niederlande - Bulgarien 2:40 min, vom 3.9.2017

Zusammenfassung Schweden - Bulgarien 1:59 min, vom 3.9.2017

Davy Pröpper und Arjen Robben treffen beim 3:1 gegen Bulgarien für die «Oranje»

Kroatien erobert im Nachtragsspiel gegen Kosovo die Führung in Gruppe I zurück

Gruppe A: Niederländische Hoffnung lebt noch

4 Tage nach der 0:4-Klatsche gegen Frankreich zeigten die Niederlande im Duell mit Bulgarien eine starke Reaktion. Pröpper mit einem Doppelpack und Captain Robben erzielten dabei die Tore für die «Elftal».

Trotzdem bleiben die niederländischen Chancen auf die Qualifikation für die WM-Endrunde gering. Denn im anderen Spiel der Gruppe A fertigte ein vom glänzend aufgelegten Emil Forsberg angeführtes Schweden Weissrussland mit 4:0 ab.

Thelin scheitert am Verteidiger auf der Torlinie 0:37 min, vom 3.9.2017

Gruppe I: Kroatien bezwingt Kosovo

In Gruppe I hat Kroatien dank einem 1:0-Erfolg gegen Kosovo die Tabellenspitze wieder übernommen. Den entscheidenden Treffer erzielte Innenverteidiger Domagoj Vida. Die Partie, die am Samstag beim Stand von 0:0 aufgrund anhaltender Regenfälle hatte abgebrochen werden müssen, wurde dabei in der 22. Minute aufgenommen.

Vida köpfelt Kroatien zum Sieg 0:26 min, vom 3.9.2017

Sendebezug: SRF zwei «sportlive», 03.09.2017, 20:00 Uhr.