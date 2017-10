Nordirland nominiert Team für die Barrage

Nordirlands Coach Michael O'Neill hat sein Aufgebot für die Barrage (9. und 12. November) gegen die Schweiz bekanntgegeben.

Michael O'Neill nominierte für die beiden Barrage-Partien am 9. November in Belfast und drei Tage später in Basel 27 Spieler.

Im Team um den Captain Steven Davis von Premier-League-Klub Southampton befinden sich zahlreiche Spieler, die in tieferen englischen Ligen unter Vertrag stehen.

15 Akteure aus unteren englischen Ligen

12 Akteure spielen in der zweitklassigen Championship, unter ihnen Paddy McNair (Sunderland) und Jamie Ward (Nottingham), die beide zuletzt verletzungsbedingt ausgefallen sind. Drei Spieler im Aufgebot stehen für Teams aus der dritthöchsten englischen Liga im Einsatz.

«Wir haben die Fähigkeiten, um uns durchzusetzen», versicherte der 48-jährige O'Neill. «Es ist eine grosse Gelegenheit. Für viele Spieler könnte es die letzte Möglichkeit sein, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wie müssen alles daran setzten, die Chance zu packen.»