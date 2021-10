Legende: Können Shaqiri und Co. die Italiener in Verlegenheit bringen? An der EURO gelang dies nicht. imago images

Die Entscheidung, am Austragungsort Stadio Olimpico festzuhalten, wurde nach Gesprächen des italienischen Fussballverbandes mit der zuständigen Behörde «Sport e Salute» gefällt, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Der Ticketverkauf beginnt kommenden Montag.

Am Montag war Skepsis am möglichen Zustand des Rasens im Olimpico im November geäussert worden, weil am Wochenende vor dem Qualifikationsspiel in dem Stadion sowohl ein Rugby- als auch eine Fussballspiel der Serie A ausgetragen werden. Kürzlich hatten sich bereits die Coaches der beiden Serie-A-Heimklubs Lazio und AS Roma, José Mourinho und Maurizio Sarri, über den Zustand des Rasens beklagt.