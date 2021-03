Gruppe J: Deutschland dank Blitzstart

Deutschland - Island 3:0

Deutschland startete mit einem Heimerfolg in die Kampagne. Dabei stellte die DFB-Elf die Weichen mit einem Doppelschlag in den ersten 7 Minuten auf Sieg. Das 1:0 in der 3. Minute war eine Bayern-Co-Produktion: Joshua Kimmich chippte den Ball auf Serge Gnabry, der für Leon Goretzka ablegte. Der Mittelfeldmann traf humorlos zur Führung. Nur 4 Minuten später erhöhte Chelsea-Söldner Kai Havertz.

Liechtenstein - Armenien 0:1

Liechtenstein hat es auch im 5. Anlauf verpasst, die Armenier erstmals zu bezwingen. Die Mannschaft von Mario Frick musste sich in Vaduz gar 0:1 geschlagen geben. Und dies auf höchst unglückliche Art und Weise: In der 83. Minute köpfelte Noah Frommelt – erst 18 Minuten zuvor eingewechselt – den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor.

Gruppe B: Spanien lässt Federn

Spanien - Griechenland 1:1

Spanien musste sich gegen Griechenland in Granada mit einem 1:1 begnügen. Alvaro Morata traf in der 33. Minute herrlich zur Führung. Von Koke perfekt steil angespielt, nahm der Juve-Stürmer den Ball mit der Brust an und hämmerte volley ein. Anastasios Bakasetas glich in der 57. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter aus.

Schweden - Georgien 1:0

Zlatan Ibrahimovics Rückkehr ins schwedische Nationalteam ist geglückt. Beim 1:0-Sieg über Georgien im Stockholmer Vorort Solna legte der 39-Jährige mit einem legeren Rist-Rückwärtspass auf Viktor Claesson auf, der im Fallen zum 1:0 traf. Mehr schaute für die Skandinavier allerdings nicht heraus. Kurz vor Spielschluss wurde «Ibra» ausgewechselt.

Gruppe I: «Three Lions» treffen 5 Mal

England - San Marino 5:0

Wie erwartet keinerlei Probleme hatte England mit Fussball-Zwerg San Marino. Die «Three Lions» führten bereits nach 31 Minuten beruhigend mit 3:0. Dabei leistete San Marino nicht allzu grosse Gegenwehr. Beim 4:0 schnürte Dominic Calvert-Lewin einen Doppelpack (53.). Er musste nach optimaler Vorarbeit von Ben Chilwell und Jesse Lingard nur noch den Fuss hinhalten.

Ungarn - Polen 3:3

Ein Spektakel, das Zuschauer verdient gehabt hätte, spielte sich in Budapest ab. Ungarn lag nach einer Stunde 2:0 in Führung, ehe Krzysztof Piatek und Kamil Jozwiak innert Sekunden ausglichen. Leipzig-Verteidiger Willi Orban brachte die Ungarn abermals in Front (78.). Doch Polen antwortete 5 Minuten später erneut. Wie es sich für den besten Knipser in Europa gehört, steuerte auch Robert Lewandowski seinen Treffer bei: Aus 13 Metern traf er herrlich mit links.