Legende: Die Heimstätte des italienischen Nationalteams Das Römer Olympiastadion. imago images

Eigentlich ist geplant, dass das wohl entscheidende WM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und der Schweiz am 12. November in Rom ausgetragen wird. Doch weil der Rasen im Olympiastadion bereits jetzt in einem schlechten Zustand ist, prüft der italienische Fussballverband Figc eine Verlegung.

Dass sich die Platzverhältnisse im nächsten Monat positiv verändern, ist eher unwahrscheinlich. Denn für den Samstag, den 6. November, ist im Stadio Olimpico die Rugby-Partie zwischen Italien und Neuseeland geplant. Am Sonntag, den 7. November, steigt das Ligaspiel zwischen Lazio Rom und Salernitana.

Kürzlich beschwerten sich die Trainer José Mourinho (AS Roma) und Maurizio Sarri (Lazio) über die Unterlage. Am Dienstag soll gemäss der Nachrichtenagentur ANSA ein Treffen zwischen Figc und den zuständigen Behörden Klarheit schaffen.