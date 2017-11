Senegal qualifiziert sich zum zweiten Mal für eine WM

Heute, 20:21 Uhr

Senegal nimmt im kommenden Sommer in Russland zum zweiten Mal an einer WM teil. Die Westafrikaner sicherten sich schon in der vorletzten Runde mit dem 2:0 in Südafrika die souveräne Qualifikation.

Bild in Lightbox öffnen. In Senegals Aufgebot standen zuletzt 6 Spieler aus der Premier League, unter ihnen Liverpools Sadio Mané. Sie sollen an die Erfolge von 2002 anknüpfen, als das Team um El Hadji Diouf die WM in Japan und Südkorea mit einem Sieg gegen den damaligen Titelverteidiger Frankreich eröffnete und danach bis in den Viertelfinal vorstiess. Noch 2 Tickets offen In Afrika sind nun mit Senegal, Ägypten und Nigeria drei der fünf WM-Teilnehmer bekannt. Die restlichen werden am Samstag ermittelt. Im Rennen sind noch Tunesien und die Demokratische Republik Kongo (in der Gruppe A) sowie Marokko und die Elfenbeinküste (Gruppe C). Die fix qualifizierten Teams für die WM 2018 Europa

Russland (Gastgeber)

Belgien

Deutschland England

Spanien Polen



Island Serbien

Portugal Frankreich Asien Iran Japan

Südkorea Saudi-Arabien Südamerika Brasilien Uruguay



Argentinien Kolumbien Nord-/Mittelamerika Mexiko Costa Rica

Panama

Afrika Nigeria Ägypten

Senegal

sda/fel