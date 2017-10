Spanien fährt an die WM – Italien muss in die Barrage

Spanien hat im vorletzten Gruppenspiel die Qualifikation für die WM sichergestellt – weil Italien gegen Mazedonien patzte. Hochspannung herrscht in den Gruppen D und I.

Zusammenfassung Spanien - Albanien Zusammenfassung Italien - Mazedonien Die Tore bei Liechtenstein - Israel Zusammenfassung Spanien - Albanien 0:40 min, vom 6.10.2017

Zusammenfassung Italien - Mazedonien 0:34 min, vom 6.10.2017

Die Tore bei Liechtenstein - Israel 0:27 min, vom 6.10.2017

Gruppe G: Ausrutscher von Italien bringt Spanien an die WM

Spanien legte im Heimspiel gegen Albanien los wie die Feuerwehr. Mit 3 Treffern durch Rodrigo, Isco und Thiago zwischen der 16. und 26. Minute stellten die Iberer den Sieg sicher. Damit hat sich Spanien direkt für die WM in Russland qualifiziert.

Denn Italien wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht und kam gegen den Tabellenvorletzten Mazedonien nicht über ein 1:1 hinaus. Die Italiener gingen standesgemäss durch Giorgio Chiellini in Führung (40.), 13 Minuten vor Ende glich Aleksandar Trajkovski für die Gäste aus. Italien muss die Barrage im November bestreiten.

Gruppe D: Serbien verpasst vorzeitige Quali

Marcel Koller feierte in seinem letzten Heimspiel als Trainer von Österreich einen Sieg. Sein Team schlug Tabellenführer Serbien mit 3:2. Die Serben wären mit 3 Punkten direkt für die Endrunde qualifiziert gewesen. Nun beginnt das grosse Zittern. Wales (2:0 in Moldawien) liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang 2. Auch Irland (3:1 in Moldawien) hat noch Chancen auf den Gruppensieg. Am letzten Spieltag kommt es zum Duell Irland-Wales, Serbien muss in Georgien ran.

Zusammenfassung Österreich - Serbien 1:24 min, vom 6.10.2017

Gruppe I: Die Türkei fällt aus der Entscheidung

Mit Kroatien (1:1 gegen Finnland), Island (3:0 in der Türkei) und der Ukraine (2:0 im Kosovo) können sich noch 3 Teams direkt für die WM qualifizieren. Die Türken fielen dafür aus der Entscheidung. Der Ex-Basler Birkir Bjarnason sorgte für Island mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung (39.).

Der bisherige Leader Kroatien musste gegen die Finnen in der 90. Minute den Ausgleich hinnehmen. Vor dem letzten Spieltag führt Island (19 Punkte) vor Kroatien und der Ukraine (je 17 Punkte). Die Ukraine empfängt am Montag die Kroaten zum Showdown, Island darf zu Hause gegen den Kosovo antreten.

Zusammenfassung Türkei - Island Die Tore bei Irland - Moldawien Die Tore bei Kosovo - Ukraine Das Tor bei Georgien - Wales Die Tore bei Kroatien - Finnland Zusammenfassung Türkei - Island 0:55 min, vom 6.10.2017

Die Tore bei Irland - Moldawien 0:50 min, vom 6.10.2017

Die Tore bei Kosovo - Ukraine 1:16 min, vom 6.10.2017

Das Tor bei Georgien - Wales 0:37 min, vom 6.10.2017

Die Tore bei Kroatien - Finnland 0:59 min, vom 6.10.2017

Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)



Belgien

Deutschland

England Spanien Asien Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien Südamerika Brasilien Nord-/Mittelamerika Mexiko

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 06.10.2017, 22:15 Uhr