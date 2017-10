WM ohne Messi? Argentinien vor dem Aus

Argentinien droht nach einem 0:0 gegen Peru erstmals seit fast 50 Jahren die WM-Endrunde zu verpassen. Am letzten Spieltag kommt es zum grossen Showdown.

In Südamerika kommt es am Dienstag zum Herzschlagfinale: Am letzten Spieltag der WM-Quali kämpfen nicht weniger als 6 Teams um die restlichen 3 Plätze für eine direkte Qualifikation für die Endrunde 2018. Einzig Brasilien ist bereits durch.

Die zweitletzte Runde hatte es in sich:

Im Duell der direkten Konkurrenten Peru und Argentinien fallen keine Tore. Messi und Co. liegen nur noch auf Rang 6.

Das Zweitplatzierte Uruguay verpasst mit einem ebenfalls torlosen Unentschieden in Venezuela die vorzeitige Qualifizierung.

Chile bringt sich mit einem 2:1 gegen Ecuador auf Rang 3 in Position.

Paraguay darf nach einem Last-Minute-Sieg in Kolumbien (4.) auf Rang 7 noch auf die WM-Teilnahme hoffen.

Südamerika vor dem letzten Quali-Spieltag



Spiele Tore Punkte 1. Brasilien 17 38 : 11 38 2. Uruguay 17 28 : 18 28 3. Chile 17 26 : 24 26 4. Kolumbien 17 20 : 18 26 5. Peru 17 26 : 25 25 6. Argentinien 17 16 : 15 25 7. Paraguay 17 19 : 24 24 8. Ecuador 17 25 : 26 20 9. Bolivien 17 14 : 34 14 10. Venezuela 17 18 : 35 9

Da am letzten Spieltag Peru und Kolumbien gegeneinander spielen, könnte Argentinien mit einem Sieg gegen Ecuador theoretisch noch an beiden Mannschaften vorbeiziehen.

Chile hat mit dem Spiel in Brasilien auch keine leichte Aufgabe. Einfacher hat es Paraguay mit dem Duell gegen das letztplatzierte Venezuela.