WM-Quali in Europa: Heute fallen die letzten Entscheidungen

Die 9 Gruppensieger in Europa sind fix in Russland dabei. Die 8

besten Zweitklassierten stehen in der Barrage und machen 4 weitere

WM-Teilnehmer aus. Der schlechteste 2. verpasst die Barrage. Bei der Berechnung werden die Punkte aus den Direktduellen gegen den Gruppen-Letzten nicht miteinbezogen.