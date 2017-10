WM-Quali: Wann die Entscheidungen fallen

In Europas WM-Qualifikationsgruppen stehen weitere entscheidende Spiele an. Hier der Überblick darüber, wer auf die Turnierteilnahme in Russland 2018 hoffen darf.

Bild in Lightbox öffnen. Vorletzte Runde Am Samstag spielen die Gruppen A, B und H ihre vorletzten Partien. So sieht die Ausgangslage vor den zwei letzten Spielen aus: Gruppe A: Niederlande unter Druck Leader Frankreich (17 Punkte) trifft auf Bulgarien und am Dienstag auf Weissrussland.

Schweden (16, +11 Tore) empfängt zwar zuerst Aussenseiter Luxemburg, muss dann aber in die Niederlande. Den Holländern (13, +5 Tore) reichen vermutlich nur 2 Siege gegen Weissrussland und (möglichst hoch) gegen Schweden zur Barrage.

Die Chancen von Bulgarien (12) sind gering. Gruppe B: Schweiz und Portugal im Schlussspurt Gruppe H: Dreikampf um die Barrage Belgien ist bereits sicher an der WM.

Bosnien-Herzegowina liegt mit einem Zähler Vorsprung knapp vor Griechenland (13) und Zypern (10).

Zypern und Griechenland treffen am Samstag im Direktduell aufeinander.

Unter den drei hat Zypern mit -4 das schlechteste, Bosnien mit +11 das beste Torverhältnis. Letzte Runde Am Sonntag beginnt für die ersten Nationalteams die letzte Runde der WM-Quali. Hier ein Überblick über die Gruppen: Gruppe E: Polen hat es in der Hand Polen (22) hat als Leader die beste Ausgangslage. Ein Punkt gegen Montenegro genügt für das WM-Ticket.

Dänemark (19) qualifiziert sich gegen Rumänien im besten Fall direkt und fällt im schlimmsten Fall hinter Montenegro zurück. Bild in Lightbox öffnen. Gruppe F: Britisches Duo vorne England (23) hat das WM-Ticket bereits auf sicher.

Schottland (17), die Slowakei (15) und Slowenien (14) befinden sich im Dreikampf um die Barrage.

Am letzten Spieltag trifft Slowenien auf Schottland und die Slowakei auf Malta. In den restlichen Gruppen fällt die Entscheidung erst am Montag. In der Gruppe D steht Serbien (18) an erster Stelle. Dahinter Wales (17) und Irland (16). Während die beiden aufeinandertreffen, spielt Serbien zuhause gegen Georgien. Gruppe I hat mit Island (19) einen Leader in der Favoritenrolle. Ein Sieg zuhause gegen Kosovo sichert das WM-Ticket. Kroatien und die Ukraine (je 17) spielen im Direktduell gegeneinander. Ein Unentschieden reicht den Kroaten zur Barrage. Aber Achtung: Aus den 9 Gruppen kommen nur die acht besten Gruppenzweiten in die Barrage. Wer das unglückliche Team sein wird, ist momentan noch unklar. Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)



Belgien

Deutschland

England

Spanien Asien Iran

Japan

Südkorea

