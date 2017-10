WM-Showdown: Was noch alles auf dem Spiel steht

Belgien, Deutschland und England sind schon einmal durch. Trotzdem stehen in Europas WM-Qualifikationsgruppen weitere entscheidende Spiele an. Hier der Überblick darüber, wer auf die Turnierteilnahme in Russland 2018 hoffen darf.

Gruppe A: Wieder ohne Niederlande? Frankreich (17 Punkte) und Schweden (16) sind in der Pole Position.

Die Niederlande (13) haben bei einem Patzer gegen Weissrussland schon am Samstag ausgeträumt.

In der letzten Runde kommt es für «Oranje» zum Heimspiel gegen Schweden.

Bulgarien (12) hat noch rechnerische Chancen auf Platz 2. Gruppe B: Nur eine einzige Frage Die Schweiz (24) und Portugal (21) machen Direktqualifikation und Barrage-Teilnahme untereinander aus. Bild in Lightbox öffnen. Gruppe D: Serbien so gut wie durch Hinter dem komfortabel führenden Serbien (18) folgen Wales (14) und Irland (13).

In der letzten Runde stehen sich die Insel-Vertreter in Cardiff gegenüber.

Marcel Kollers Österreich (9) hat nur noch theoretische Chancen auf Platz 2. Gruppe G: Südeuropäische Giganten Spanien hat unlängst Italien die erste Quali-Niederlage seit 11 Jahren zugefügt.

Die Iberer haben 3 Punkte mehr und eine um 17 Treffer bessere Tordifferenz.

Am Freitag kann Spanien gegen Albanien praktisch das WM-Ticket lösen. Italien hofft auf Albaniens Coach Christian Panucci und einen Ausrutscher des Gruppen-Leaders. Bild in Lightbox öffnen. Gruppe H: Trio im Barragekampf Belgien ist bereits sicher an der WM.

Bosnien-Herzegowina liegt mit einem Zähler Vorsprung knapp vor Griechenland und Zypern (je 13).

Die beiden Letztgenannten stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber. Gruppe I: Spannung pur Zwischen Leader Kroatien, Island (je 16), der Türkei und der Ukraine (je 14) steht nur etwas bereits fest – die Entscheidung wird erst am letzten Spieltag fallen. Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)



Belgien Deutschland England Asien Iran

Japan

Südkorea

Spanien beendet Italiens Serie

WM rückt für Österreich in weite Ferne

