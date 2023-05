Legende: Steuerte 3 Tore zum Kantersieg des FCZ bei Marie-Therese Höbinger. Freshfocus/Claudio Thoma (Archiv)

Die Frauen des FC Zürich stehen mit mehr als einem Bein in den Playoff-Halbfinals der Women's Super League. Die amtierenden Meisterinnen feierten im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Luzern einen 7:0-Kantersieg. Dabei setzten die Qualifikationszweiten in der 2. Halbzeit zur grossen Gala an. Nach einer torlosen 1. Hälfte schossen die Zürcherinnen sämtliche Treffer zwischen der 50. und der 88. Minute. Marie Therese Höbinger glänzte als dreifache Torschützin.

Ebenfalls ein komfortables Polster erarbeitete sich Servette Chênois. Die Genferinnen feierten beim FC Aarau einen 4:0-Erfolg. Daina Bourma brachte die Qualifikationssiegerinnen mit einem Doppelpack in der 1. Halbzeit in die Erfolgsspur. Coumba Sow und Imane Saoud erhöhten nach der Pause.

St. Gallen mit Wende bei YB

Im Duell zwischen dem FC St. Gallen (4.) und YB (5.) setzten sich die Ostschweizerinnen auswärts mit 3:2 durch. Die Bernerinnen gingen durch Iman Beney und Selina Ueltschi 2 Mal in Führung. Karin Bernet und Ardita Iseni konnten für den FCSG jeweils ausgleichen. Zur Matchwinnerin avancierte schliesslich Géraldine Ess mit ihrem Treffer in der 82. Minute.

Am Samstagabend steht noch das letzte Viertelfinal-Hinspiel zwischen Basel und GC auf dem Programm. Die Rückspiele finden am kommenden Samstag statt.