Servette Chênois ist der Start in die Playoffs der Women's Super League nicht wunschgemäss geglückt. Die Titelverteidigerinnen kamen im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Grasshoppers im Letzigrund nicht über ein 1:1 hinaus.

Stürmerin Cassandra Korhonen brachte den Favoriten aus Genf in der 23. Minute standesgemäss in Führung. In der Folge verpasste es Servette aber, den Vorsprung vorentscheidend auszubauen. Dies rächte sich in der 76. Minute, als Kayla McKenna einen Abwehrfehler der Gäste eiskalt ausnutzte und zum 1:1-Endstand traf.

Das Rückspiel in Genf steigt am kommenden Samstag.

Resultate