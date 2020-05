Am Freitag wäre der Startschuss zur mit grosser Vorfreude erwarteten Heim-WM gefallen. Das Coronavirus macht dem Hockeyfest in der Schweiz aber bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Auf Hockey-Inhalte können und wollen wir in dieser Zeit aber nicht verzichten, deshalb lancieren wir heute die Serie «Generation Gap – Eishockey Edition».

In 6 Folgen diskutieren Tristan Scherwey (29 Jahre), aktueller Nati-Spieler, und Renato Tosio (55), früherer Schweizer Internationale, über diverse Themen. In der ersten Folge geht es um die Nationalmannschaft. Welchen Stellenwert hat die Nati heute im Gegensatz zu früher? Welche Erinnerungen verbinden die beiden Eishockeyspieler mit der Landesauswahl?

Hinweis: Die Aufnahmen wurden vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Die Publikation dieser Serie war ursprünglich im Rahmen der Weltmeisterschaft geplant.