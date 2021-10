Legende: Hat strenge Tage vor sich Marcel Hug. Keystone

Spitzenläufer picken sich im Jahr einen oder zwei Marathons heraus. Marcel Hug macht dasselbe an 2 Tagen. Der Schweizer Ausnahme-Para-Athlet will zunächst am Sonntag in Chicago gewinnen – und keine 24 Stunden später in Boston dasselbe wiederholen. Dies, nachdem er erst am vergangenen Sonntag den London-Marathon mit neuem Streckenrekord für sich entscheiden konnte.

Der Thurgauer nutzt dabei die Tatsache, dass die Belastung in einem Marathon bei den Rollstuhlsportlern – im Gegensatz zu den Läufern – bedeutend geringer ausfällt, da sie keine Schläge auffangen müssen.

Und dennoch mutet der Plan Hugs verrückt an, er selber spricht im Tages-Anzeiger von einer «einmaligen Challenge». Dabei wird der 35-Jährige aber einige Hürden meistern müssen:

Die Konkurrenz: Hug muss mit seinen Kräften haushälterisch umgehen, seine Taktik anpassen. In Chicago werde er deshalb «sicher nicht von Anfang an all-in fahren», sagt er. Dennoch ist die Gegnerschaft in beiden Rennen doppelt motiviert. Niemand verliert gerne gegen einen, der einen viel strengeren Rennplan hat.

Die Regeneration: Im Ziel angekommen, warten auf den Gewinner Siegerehrung, Pressekonferenzen und Dopingtest. Hug wird die Regeneration mit Shakes und Kompressionsbekleidung deshalb schon unmittelbar nach dem Rennen beginnen – und mit Blackroll-Massagen während dem Flug fortführen.

Der Rennrollstuhl: Hug hat sich dagegen entschieden, mit zwei Geräten in die USA zu reisen. Er ist deshalb darauf angewiesen, dass sein Rennrollstuhl wie geplant von C(hicago) nach B(oston) transportiert wird.

Übrigens: Gelingt Hug das Husarenstück in Chicago und Boston, bietet sich ihm am 7. November in New York die einmalige Gelegenheit, in 41 Tagen die 5 bedeutenden Marathons des Jahres für sich zu entscheiden. Denn schon Ende September in Berlin konnte ihm keiner das Wasser reichen.