Stabhochspringer Armand Duplantis ist 19 Jahre alt und hat, wie viele in seinem Alter, ein Idol. Es ist Renaud Lavillenie, seines Zeichens Olympiasieger und Weltrekordhalter. Im letzten Jahr wurde der damals 18-jährige Duplantis überraschend Europameister – vor Lavillenie, der sich mit dem 3. Rang begnügen musste.

Eigene Anlage im Garten

Der kometenhafte Aufstieg des jungen Duplantis hat dazu geführt, dass die beiden gute Freunde und Trainingspartner geworden sind. «Es ist alles so schnell gegangen. Früher war ich noch sein Fan, und heute trainieren wir zusammen», so der schwedisch-amerikanische Doppelbürger, der das Talent in die Wiege gelegt bekommen hatte.

Sein Vater, selbst Stabhochspringer, unterstützt ihn als Coach. Die eigene Anlage im Garten hat da sicherlich geholfen.

Ich will der beste Stabhochspringer werden, den es je gegeben hat

Lavillenie selbst hält grosse Stücke auf Duplantis: «Natürlich gebe ich nicht alle Geheimnisse preis, wie er noch höher springen könnte. Aber das wird er auch ohne meine Hilfe herausfinden. Das ist nur eine Frage der Zeit.»

Duplantis' Ziel ist kein geringeres als der Weltrekord: «Ich will auf jeden Fall der beste Stabhochspringer werden, den es je gegeben hat». An Ehrgeiz mangelt es ihm nicht. Bereits am Donnerstag kann er seine Künste am Weltklasse Zürich unter Beweis stellen.

