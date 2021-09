Legende: Die aktuell schnellste Frau der Welt beehrt Zürich Elaine Thompson-Herah, hier nach ihrem Olympiasieg über 100 m. Keystone

Erstmals trägt Zürich sämtliche Diamond-League-Finals aus. Kein Wunder ist die Weltelite am Donnerstagabend im Letzigrund und tags zuvor auf dem Sechseläutenplatz fast komplett versammelt. 17 Einzel-Olympiasiegerinnen und -sieger reisen an. Darunter Andre De Grasse (CAN) und Jakob Ingebrigtsen (NOR). Der 200-m-Olympiasieger aus Übersee startet über die Sprint-Strecken, der Skandinavier läuft die 5000 m rund um das Opernhaus, und im «Letzi» seine Gold-Disziplin, die 1500 m.

6 komplette Olympia-Podien von Tokio treten in Zürich an. Darunter auch die zuletzt spektakulären 100 m der Frauen. Elaine Thompson-Herah kam in 10,54 Sekunden bis auf 5 Hundertstel an Florence Griffith-Joyners Weltrekord heran, ihre jamaikanische Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce lief an der Athletissima 10,60.

WM-Ticket und 30'000 Dollar

Die je 16 Siegerinnen und Sieger lassen sich 30'000 Dollar überweisen und lösen das Ticket für die WM 2022 in Eugene. Gerade für die US-Stars, welche die gnadenlosen Trials fürchten, ist das verlockend.