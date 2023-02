Legende: Bei der Hallen-SM zum Schweizer Rekord Jason Joseph. imago images / Beautiful Sports

Jason Joseph verbessert an den Hallen-Schweizermeisterschaften in St. Gallen seinen eigenen Schweizer Rekord. Der 24-Jährige wurde im Vorlauf über 60 m Hürden in 7,45 Sekunden gestoppt. Joseph senkte die bisherige Bestmarke um 3 Hundertstel. Diese hatte er exakt eine Woche zuvor in Paris aufgestellt.

Mit der Schweizer Bestmarke über 110 m Hürden hält der Basler 2 nationale Rekorde. Joseph lief damals im August 2021 die Kurzstrecke in 13,12 s.

Europas Nummer 1

In Europa ist er mit seiner Leistung die Nummer 1 der Saisonbestenliste. Der Basler will diese Ausgangslage nutzen, um nun auch bei der Elite die erste Medaille an einem Grossanlass zu gewinnen. In Istanbul stehen in zwei Wochen die Hallen-Europameisterschaften im Programm. Über 110 m Hürden wurde Joseph 2017 U20- und 2019 U23-Europameister.