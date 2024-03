An der Hallen-WM in Glasgow liegt Simon Ehammer im Siebenkampf nach 3 Wettbewerben vorne.

Jason Joseph schafft über 60 Meter Hürden den Halbfinal-Einzug erwartungsgemäss ohne Probleme.

Géraldine Frey ist über 60 Meter im Halbfinal dabei, Lore Hoffmann und Audrey Werro scheiden im Halbfinal über 800 Meter aus.

Die Abendsession, unter anderem mit Ehammer, Joseph und Frey, können Sie live auf SRF mitverfolgen.

Simon Ehammer liegt im Siebenkampf nach 3 von 7 Wettkämpfen mit insgesamt 2800 Punkten und einem Vorsprung von 61 Zählern auf Johannes Erm (EST) absolut auf Kurs. Schon der Auftakt über 60 Meter gelang ihm vorzüglich. In 6,73 Sekunden setzte er sich gegen die Konkurrenz durch, womit er seine persönliche Bestleistung nur gerade um eine Hundertstel verpasste.

Im Weitsprung setzte sich Ehammer mit einem Flug auf 8,03 Meter an die Spitze. Einzig im Kugelstossen glückte dem 24-Jährigen der Start überhaupt nicht wie gewünscht. Aufgrund einer Steigerung von 12,58 Metern auf 14,39 Meter – seine deutliche Saisonbestleistung – holte er als 8. des Klassements aber zumindest noch 752 Punkte. Weiter geht es für Ehammer bereits in der Abendsession, wenn er um ca. 20:30 Uhr im Hochsprung gefordert wird.

Joseph im Vorlauf ohne Mühe

Jason Joseph hat sich ohne Probleme für den Halbfinal über 60 Meter Hürden qualifiziert. Der 25-jährige Basler musste sich im Vorlauf nur knapp dem gleichaltrigen US-Amerikaner Trey Cunningham geschlagen geben. Mit 7,62 Sekunden blieb Joseph rund 2 Zehntel über seiner persönlichen Bestleistung.

02:05 Video Joseph qualifiziert sich sicher für den Halbfinal Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Ebenfalls im Halbfinal dabei ist der zweite Schweizer Mathieu Jaquet, der sich als zweitschnellster Lucky Loser über den Einzug freuen durfte. Der Halbfinal findet in der Abendsession um ca. 20:10 Uhr statt.

Frey im Halbfinal, Gutschmidt nicht

Géraldine Frey schaffte über 60 Meter souverän den Einzug in den Halbfinal mit ihrer Saisonbestleistung in 7,15 Sekunden. Melissa Gutschmidt lief in ihrem Heat in 7,26 Sekunden auf Rang 4 und durfte als Lucky Loserin noch hoffen, ehe sich die Estin Oilme Voro mit Landesrekord um 2 Hundertstel vor sie setzte. Frey bestreitet ihren Halbfinal um ca. 20:45 Uhr.

00:34 Video Frey mit starkem Sprint in den Halbfinal Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Hoffmann und Werro nicht im Final

Den Schweizerinnen Lore Hoffmann und Audrey Werro reichte es über 800 Meter nicht für die Finalqualifikation. Hoffmann lief in 2:00,06 Minuten zwar Schweizer Rekord, für unter die schnellsten 6 fehlten als 7. jedoch 4 Zehntel. Werro klassierte sich mit ihrer persönlichen Bestleistung in 2:00,16 Minuten auf Rang 10 von 12.

Tentoglou erneut Hallen-Weltmeister im Weitsprung

Der Grieche Miltiadis Tentoglou holte sich nach 2022 in Belgrad zum 2. Mal in Folge die WM-Goldmedaille im Hallen-Weitsprung. Er gewann vor dem italienischen Teenager Mattia Furlani und Carey McLeod aus Jamaika. Tentoglou, der amtierende Olympiasieger und Weltmeister im Freien und in der Halle, und Furlani sprangen bei ihren 1. Versuchen beide 8,22 Meter weit. Weil Tentoglous zweitbester Sprung jedoch weiter war als jener von Furlani verteidigte er erfolgreich den Weltmeistertitel.