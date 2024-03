Die 800-m-Läuferinnen Audrey Werro und Lore Hofmann überstehen an der Hallen-WM in Glasgow die erste Hürde.

An der Hallen-Leichtathletik WM in Glasgow haben Audrey Werro und Lore Hoffmann über 800 m erwartungsgemäss die Vorläufe überstanden. Die 19-jährige Werro gewann in 2:01,83 Minuten ihren Vorlauf in der Morgensession, die acht Jahre ältere Hoffmann klassierte sich in ihrem Rennen in 2:02,53 auf dem 2. Rang. Damit qualifizierten sich die beiden Schweizerinnen für die Halbfinals, die am Samstag ab 13:10 Uhr durchgeführt werden.

Sprinter Pascal Mancini überstand die Vorläufe über 60 m in 6,63 Sekunden ebenfalls. In der Abendsession bedeutete der Halbfinal jedoch Endstadion für den 34-Jährigen. Mancini lief zwar eine Hundertstelsekunde schneller als Morgen, als 5. seines Heats blieb er jedoch auf der Strecke.

Im Final entschied Christian Coleman das prestigeträchtige Duell gegen US-Landsmann Noah Lyles für sich. Der mit 1,75 m klein gewachsene Sprinter Coleman nutzte diesen Vorteil am Start und liess sich nicht mehr einholen. Er kam in 6,41 Sekunden bis auf acht Hundertstel an den von ihm gehaltenen Weltrekord heran. Coleman holte mit 27 Jahren seinen ersten internationalen Einzeltitel seit er 2019 in Doha Weltmeister über 100 m geworden war. Im Jahr darauf wurde er wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gesperrt und verpasste deshalb die Spiele in Tokio.

Wind ohne Exploit

Für Joceline Wind endeten die Titelkämpfe in der schottischen Hauptstadt in den Vorläufen. Die 1500-m-Läuferin blieb in ihrem Heat chancenlos und klassierte sich auf Gesamtrang 18. Mit einer Zeit von 4:15,29 Minuten blieb sie rund eine Sekunde über ihrer persönlichen Bestzeit.

In Glasgow wurden am ersten Wettkampftag 5 Weltmeistertitel vergeben. Folgende Athletinnen und Athleten schwangen am Freitag obenaus: