16. August 2009, das ausverkaufte Berliner Olympiastadion wartet gespannt auf den 100-m-Final der Männer. Und der Höhepunkt der Leichtathletik-WM übertrifft alle Erwartungen.

Usain Bolt läuft auf dem Zenit seiner Karriere zum 3. Mal einen neuen Weltrekord in der «Königsdisziplin». In 9,58 Sekunden unterbietet er seine bisherige Bestmarke, aufgestellt auf den Tag genau vor einem Jahr an den Olympischen Spielen 2008 in Peking, um satte 11 Hundertstel.

Patrick Schmid war vor 10 Jahren im Berliner Olympiastadion. Der SRF-Leichtathletik-Kommentator erinnert sich an den Weltrekord-Lauf des Jamaikaners (Video oben).

«Es war einer der grössten Momente, welche die Leichtathletik in der jüngeren Vergangenheit gesehen hat», so Schmid. «Ich wurde damals Zeuge von Sportgeschichte.» Und wenn man sich die Zeit nochmals vor Augen führe, «dann ist man momentan meilenweit entfernt», so Schmid.

Wie unser Leichtathletik-Kommentator die schnellsten Sprinter der Gegenwart und die bislang schnellste Zeit 2019 einschätzt, erfahren Sie im Video unten.