Legende: Ist in Tokio nicht am Start Caster Semenya. imago images

Zwei Wochen nach der überraschenden Teilnahme von Caster Semenya am Meeting in Rebensburg ist klar: Die Südafrikanerin wird an Olympia in Tokio nicht dabei sein.

Nachdem sie in Deutschland die angestrebte Limite über 5000 m verpasste hatte, startete sie am Mittwochabend – einen Tag, nachdem die Qualifikationsphase geendet hatte – in Lüttich. Und die 30-Jährige blieb in 15:50,12 Minuten deutlich über der geforderten Zeit (15:10,00).

Fehde vor Gericht

Derzeit darf die zweifache 800-m-Olympiasiegerin international nicht über ihre Paradestrecke an den Start – es sei denn, sie nimmt Medikamente, die ihren Testosteronspiegel senken. Im Kampf gegen diese Regel des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics hatte sie zuletzt Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht.

Läuferinnen wie Semenya mit sogenannten «Differences of Sex Development» dürfen nur dann international auf den Strecken 400 m bis 1 Meile bei den Frauen starten, wenn sie den Testosteronspiegel mittels Medikamenten unter einen Grenzwert drücken.