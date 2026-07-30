Legende: Je an der Spitze der europäischen Bestenliste Die 800-m-Läuferin Audrey Werro, Annik Kälin im Siebenkampf und Sprinterin Géraldine Di Tizio-Frey (von links) gehören zu den Leaderinnen im grossen Schweizer EM-Aufgebot. KEYSTONE & freshfcous

Die Schweizer Delegation an der Freiluft-EM in der Leichtathletik besteht aus 33 Athletinnen und 34 Athleten. Sie ist so zahlreich wie noch nie und auch in qualitativer Hinsicht hochkarätig besetzt.

Die Titelkämpfe finden vom 10. bis 16. August in Birmingham statt – und somit erstmals überhaupt in Grossbritannien.

Gross sind auch die Ambitionen: Es gilt, die Rekord-Ausbeute von 9 Medaillen zu verteidigen, die es für Swiss Athletics bei der letzten EM 2024 in Rom abwarf.

Seit dem Wochenende und den Schweizer Meisterschaften in Zürich herrschte im 100-m-Sprint der Frauen und über 400 m bei den Männern bereits Klarheit betreffend Vergabe der EM-Tickets. In diesen beiden Disziplinen waren aufgrund der hohen Leistungsdichte im Land Trials angesetzt worden.

Entsprechend dem Ausgang in den zwei Rennen sind am Donnerstag je die Medaillengewinnerinnen und -gewinner offiziell für die EM in Birmingham nominiert worden.

Es sind dies auf einen Blick:

Géraldine Di Tizio-Frey

Salomé Kora

Natacha Kouni

Haydn Brotschi

Lionel Spitz

Ricky Petrucciani

Sprinterin Di Tizio-Frey (29) wurde im Letzigrund in bemerkenswerten 10,96 Sekunden gestoppt und führt mit diesem Wert das europäische Jahresranking an. Der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger Brotschi (21) besitzt erst seit wenigen Wochen die Starterlaubnis für die Schweiz und wird auf der Insel seine Feuertaufe im rot-weissen Dress bestreiten.

Mujinga Kambundji nimmt Chance über 200 m wahr

Nicht im Schweizer 100-m-Team Unterschlupf fand Mujinga Kambundji. Exakt 8 Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes war sie an der SM schon im Halbfinal gescheitert und konnte nicht um einen EM-Startplatz stechen. Die 34-jährige Bernerin wird als amtierende Titelhalterin über 200 m die ihr zustehende Wildcard beanspruchen und tritt an den kontinentalen Meisterschaften vom 10. bis 16. August über die halbe Bahnrunde an.

Ajla Del Ponte, vor 5 Jahren Olympia-Fünfte im Kurzsprint, verpasste als Vierte der Trials die Einzel-Selektion. Die Tessinerin wird aber als Mitglied der Staffel berücksichtigt.

Zu dritt an der Spitze der Jahreswertung

Insgesamt bietet Swiss Athletics 33 Frauen und 34 Männer für die EM auf. Somit ist das 67 Mitglieder starke Team so gross wie noch überhaupt nie. Leichtathletik-Europameisterschaften gibt es seit 1934, sie werden im 2-Jahres-Turnus ausgetragen. 2024 war die Equipe 60-köpfig (davon 26 Einzelstarterinnen und 23 -starter), womit bereits der bis dato gültige Rekordwert von der Heim-EM 2014 (mit 53 Teilnehmenden) geknackt worden war.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt alle Sessions bei der Leichtathletik-EM in Birmingham vom 10. bis 16. August. Wir senden täglich live auf SRF zwei bzw. in der Sport App ab ca. 11:30 Uhr (Sonntag mit Marathon um 8:20 Uhr) sowie ab 20:10 Uhr.

Die EM-Delegation steht aber nicht nur für Quantität, sondern ebenso für Qualität. Nebst Mujinga Kambundji sind mit Schwester Ditaji Kambundji, Angelica Moser, Simon Ehammer, Jason Joseph, Dominic Lobalu (2-mal auf dem Podest), Timothé Mumenthaler und William Reais sämtliche Cracks mit an Bord, die bei der letzten EM 2024 in Rom mit ihren Medaillengewinnen zum besten Schweizer Abschneiden der Geschichte beitrugen.

Mehrkämpfer Ehammer wird wie damals bei seinem Bronze-Erfolg nur im Weitsprung antreten – dies als Nummer 2 der Meldeliste mit erneut grossen Ansprüchen. Aufgrund der Gestaltung des Wettkampfplans musste sich der Appenzeller zwischen seiner Spezialdisziplin und dem Zehnkampf entscheiden.

Weiter ragen Audrey Werro (800 m) sowie Annik Kälin (Siebenkampf) aus dem Schweizer Team heraus. Wie Di Tizio-Frey führen sie in ihrer Domäne je die europäische Saisonbestenliste an.