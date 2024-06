Angelica Moser steht an der Leichtathletik-EM in Rom im Stabhochsprung-Final.

Lionel Spitz überzeugt im Vorlauf über 400 Meter wie Sprinterin Géraldine Frey über 100m

Siebenkämpferin Annik Kälin schnuppert nach 5 Disziplinen an einer Medaille. Die Entscheidung gibt es am Samstagabend hier live.

Stabhochsprung Frauen: Moser und Stöcklin im Final

Mitfavoritin Angelica Moser erreichte ungefährdet den Stabhochsprung-Final. Die Hallen-Europameisterin von 2021 riss zwar bei ihrem 1. Versuch auf 4,50 Metern, korrigierte das Missgeschick aber umgehend. Weil genügend Konkurrentinnen auf dieser Höhe scheiterten, musste sie die eigentliche Qualifikationshöhe von 4,55 m gar nicht erst in Angriff nehmen. Ebenfalls im 2. Versuch meisterte Pascale Stöcklin die 4,50 m, auch sie steht im Final vom Montag. Lea Bachmann übersprang 4,40 Meter, schied aber aus.

02:30 Video Pascale Stöcklin und Angelica Moser im Doppel-Interview Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

100 m Frauen: Frey problemlos weiter

Géraldine Frey ist über 100 m der Aufgalopp geglückt. Die bald 27-jährige Zentralschweizerin lief in ihrem Vorlauf in 11,25 Sekunden als 2. ins Ziel, nur drei Hundertstel über ihrer Saisonbestleistung. «Ich legte einen guten Start hin. In der Übergangsphase könnte ich es noch besser machen», sagte Frey im Anschluss. Insgesamt stellte sie die viertbeste Zeit auf. 14 Läuferinnen zogen in die Halbfinals ein, für die Mujinga Kambundji und Salomé Kora vorqualifiziert sind. Halbfinals und Final sind auf Sonntagabend angesetzt.

Schliessen 01:28 Video Zusammenfassung Vorläufe über 400 m und 100 m aus Schweizer Sicht Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 02:16 Video 11,25 Sekunden: Géraldine Frey locker im 100-m-Halbfinal Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

400 m Männer: Spitz souverän, Petrucciani zittert

Lionel Spitz zog überzeugend in den 400-m-Halbfinal ein. Der 23-jährige Zürcher gewann seinen Vorlauf in 45,37 Sekunden. Damit kam er nahe an seine persönliche Bestzeit (45,25) heran. Nur der Italiener Luca Sito aus dem 3. Vorlauf war in der 1. Runde schneller. Ganz anders der Auftritt von Ricky Petrucciani: Der Tessiner wurde auf der Zielgeraden von mehreren Läufern überholt, kam in 45,90 Sekunden nur als 6. seines Heats ins Ziel und musste lange zittern, ehe feststand, dass er als 14. und Letzter in die Halbfinals rutschte.

Schliessen 01:09 Video Spitz überzeugt im 400-m-Vorlauf Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 02:23 Video Spitz: «Habe schon nach 20 Metern gemerkt, dass es sich locker anfühlt» Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden. 01:03 Video Petruccianis missglückter Vorlauf Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:36 Video Petrucciani: «Innenbahnen kommen mir nicht entgegen» Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Die weiteren Schweizer:innen in den Vorläufen:

Giulia Senn erreichte über 400 m gerade noch die Halbfinals. Die Schweizerin lief in den Vorläufen die insgesamt 12. Zeit (52,24 Sekunden). Julia Niederberger blieb hingegen als 13. hängen (52,42).

erreichte über 400 m gerade noch die Halbfinals. Die Schweizerin lief in den Vorläufen die insgesamt 12. Zeit (52,24 Sekunden). blieb hingegen als 13. hängen (52,42). Steeple-Läufer Michael Curti hat den angestrebten Final-Einzug verpasst. Der 30-Jährige musste in der Schlussphase seines Vorlaufs abreissen lassen. Letztlich fehlten ihm gut 11 Sekunden auf den finalberechtigten 8. Platz. Curtis Zukunft als Spitzensportler bleibt mangels Ausrüster ungewiss.