Rachel Pellaud (5.) und Audrey Werro (6.) verpassen an der Hallen-EM in Apeldoorn (NED) eine Medaille.

Werro kommt in der letzten Runde mitten im Kampf um einen Top-Platz zu Fall.

Mujinga Kambundji greift im Final über 60m nach der Titelverteidigung (18:35 Uhr live bei SRF.)

Audrey Werro hat im Final über 800 m ihre erste Medaille an einem Grossanlass bei der Elite auf bittere Art und Weise verpasst. Die 20-Jährige, die in Apeldoorn als Mitfavoritin an der Startlinie stand, befand sich bis kurz vor Schlusss mitten im Kampf um eine Top-Klassierung.

In der letzten Runde wurden jedoch die Ellbogen ausgefahren. Konnte die Freiburgerin die Balance nach einem ersten Rempler noch halten, verlor sie kurz darauf doch noch das Gleichgewicht. An vierter Stelle liegend kam Werro zu Fall und trottete anschliessend mit Tränen der Enttäuschung in den Augen ins Ziel.

Rachel Pellaud, die zweite Schweizerin im Feld, wurde im Final der besten sechs 800-m-Läuferinnen Fünfte. Gold ging an die Polin Anna Wielgosz mit einer Zeit von 2:02,90 Minuten. Das Podest komplettierten Clara Liberman (FRA) und Anita Horvat (SLO).

Kambundji im Final

Über 60 m ist für Mujinga Kambundji alles angerichtet für die erfolgreiche Titelverteidigung. Die Bernerin entschied ihren Halbfinal mit einer Zeit von 7,04 Sekunden souverän für sich. Nur Zaynob Dosso (ITA) war im zweiten Halbfinal noch eine Hundertstelsekunde schneller als Kambundji.

Nicht im Final dabei sind Géraldine Frey und Emma van Camp. Frey (7,13) fehlten drei Hundertstel, um sich als Lucky Loserin für den Final zu qualifizieren. Van Camp blieb mit 7,24 Sekunden chancenlos.