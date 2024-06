Per E-Mail teilen

Am 5. Tag der Leichtathletik-EM in Rom qualifiziert sich Annik Kälin für den Final im Weitsprung.

Über 4x100 m erreichen die Schweizer Männer und Frauen den Final vom Mittwoch.

Über 800 m zieht Lore Hoffmann dank einer überzeugenden Leistung in den Final ein.

Die Schweizer Männer-Staffel über 4x400 m wird im Vorlauf disqualifiziert. Auch die Frauen scheiden über 4x400 m aus.

Weitsprung: Kälin verpasst Schweizer Rekord nur knapp

Im Rahmen des Siebenkampfes hatte Annik Kälin im Weitsprung mit 6,84 den Schweizer Rekord eingestellt. In der Qualifikation für den Weitsprung-Final vom Mittwochabend verpasste die Bündnerin diese Marke nur knapp. Nach einem ungültigen 1. Versuch kam sie mit ihrem 2. Sprung auf 6,83 m und zog mit der zweitbesten Weite aller Athletinnen in den Final ein. Daniela Gubler blieb mit 6,26 m und Rang 24 chancenlos.

03:35 Video Kälin: «7 Meter sind möglich» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.

4x100 m: Schweizer Staffeln im Final

Mit einigem Zittern haben die Schweizer Männer über 4x100 m den Einzug in den Final vom Mittwoch geschafft. Bradley Lestrade, Pascal Mancini, Timothé Mumenthaler und Felix Svensson erreichten das Ziel im Vorlauf mit einer Zeit von 38,70 Sekunden auf dem 4. Platz. Deshalb musste das Quartett auf die Zeit hoffen. Dank der siebtschnellsten Zeit reichte es dem Team letztlich doch noch klar für die Top 8. Einen souveränen Auftritt zeigten die Frauen. Sarah Atcho-Jaquier, Géraldine Frey, Salomé Kora und Léonie Pointet mussten sich in ihrem Heat nur Grossbritannien geschlagen geben und schafften mit einer Zeit von 42,76 Sekunden die direkte Final-Qualifikation.

Schliessen 00:44 Video Männer-Staffel trotz Rang 4 weiter Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 02:35 Video Mancini: «Timothé war eine grosse Hilfe» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

800 m: Hoffmann weiter, Rosamilia out

Lore Hoffmann kämpft am Mittwoch über 800 m um die Medaillen. Die 27-Jährige zeigte im Halbfinal eine starke Leistung. Mit einer Zeit von 2:00,41 Minuten lief sie in ihrem Heat auf den 3. Platz und qualifizierte sich direkt für den Final der Top 8. Für Valentina Rosamilia bedeutete der Halbfinal derweil Endstation. Die 21-Jährige musste sich in ihrem Lauf mit einer Zeit von 2:00,83 Minuten mit dem 7. Platz begnügen. Die dritte Schweizerin, Rachel Pellaud, war bereits im Vorlauf ausgeschieden.

Schliessen 02:06 Video Hoffmann dank Rang 3 im Final über 800 m Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden. 01:37 Video Hoffmann: «Mein Ziel waren die Top 3, ich bin zufrieden» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

4x400 m: Schweizer Quartett disqualifiziert

Die Schweizer 4x400-m-Staffel der Männer ist im Vorlauf ausgeschieden. Das Quartett Julien Bonvin, Charles Devantay, Ricky Petrucciani und Lionel Spitz lief im Vorlauf auf Rang 6 ins Ziel und hatte damit auch keine Chance, sich über die Zeit noch für den Final zu qualifizieren. Nachträglich wurden die Schweizer wegen Verlassens der Bahn disqualifiziert. Ebenfalls ausgeschieden ist die Schweizer Frauen-Staffel. Annina Fahr, Yasmin Giger, Julia Niederberger und Lena Wernli klassierten sich in ihrem Vorlauf mit einer Zeit von 3:27,48 Minuten den 6. Platz. Im Gesamtklassement resultierte Rang 11.

02:32 Video Spitz: «Wir können definitiv schneller rennen» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Die weiteren Schweizer:innen in der Morgensession: