Kälin muss Fünfkampf an der EM abbrechen

Legende: Der Rücken zwickt Annik Kälin konnte an der EM nur den 60-m-Hürdensprint bestreiten. Keystone

Mehrkampf: Kälin muss aufgeben

Die Schweizer Mehrkämpferin Annik Kälin hat an den Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun Pech bekundet. Die 20-jährige Bündnerin belegte zum Auftakt über 60 m Hürden in 8,23 Sekunden Rang 2 des zwölfköpfigen Teilnehmerfeldes, musste wegen eines Schlags in den Rücken den Wettkampf danach aber aufgeben.