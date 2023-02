Legende: Eine Zeit, die sich sehen lassen kann Jason Joseph. Imago/Beautiful Sports (Archivbild)

60 m Hürden: Joseph in starker Frühform

Jason Joseph hat am Hallenmeeting in Magglingen seinen eigenen Schweizer Rekord über 60 m Hürden gleich zweimal verbessert. Im Vorlauf senkte er die bisherige Bestleistung (7,56) um zwei, im Final dann nochmals um drei Hundertstel und wurde in 7,51 Sekunden gestoppt. Damit erfüllte der Basler die EM-Limite und stellte gleichzeitig eine Jahres-Weltbestleistung auf.

60 m: Auch Mancini stark

Ebenfalls die Limite für die Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) erfüllte Sprinter Pascal Mancini. In 6,62 Sekunden verpasste er den Schweizer 60-m-Rekord nur um drei Hundertstel.