Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 7. Tag an der WM in Eugene bringt wiederum 2 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

Freitag, 22. Juli

ab 02:00 Uhr live bei SRF zwei sowie im Stream auf srf.ch/sport und in der Sport App – Teilaufzeichnung um 09:00 Uhr

ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN Entscheidungen (2) 04:35 Uhr 200 m Frauen Mujinga Kambundji 04:50 Uhr 200 m Männer Vorentscheidungen 02:05 / 03:35 Uhr Speerwurf Männer

Qualifikation Gruppen A/B 02:10 Uhr 800 m Frauen

Vorläufe Lore Hoffmann 03:10 Uhr 5000 m Männer

Vorläufe 03:20 Uhr Dreisprung Männer

Qualifikation 04:00 Uhr 800 m Männer

Halbfinals

Eugene: –9 Stunden zur MEZ-Zeitzone

Wie am Vortag und bei WM-Halbzeit stehen auch am 7. Tag der Titelkämpfe «nur» 2 Entscheidungen an, die haben es aber in sich. Über 200 m geht es sowohl bei den Männern wie bei den Frauen in hochkarätiger Besetzung um die Medaillen.

200 m: Kambundjis Kampf um Medaillen, Teil 2

Über 100 m hat Mujinga Kambundji in einem hervorragend besetzten Final den starken 5. Platz herausgelaufen, auf das Podest fehlten ihr am Ende 10 Hundertstel. Nun bekommt sie über die halbe Bahnrunde eine zweite Chance, nach Bronze in Doha 2019 ihr WM-Medaillen-Kontingent aufzustocken.

Trotz ihres Schweizer Rekords im Halbfinal musste Kambundji auf dem 2. Lucky-Loser-Platz um den Final-Einzug zittern. Dennoch sind die Chancen auf Edelmetall intakt – bei Grossanlässen ist die Bernerin schon öfters über sich hinausgewachsen. Mit den Jamaikanerinnen Elaine Thompson-Herah und Shericka Jackson sowie der Britin Dina Asher-Smith ist allerdings die Crème de la Crème der Sprintwelt am Start.

Gleiches gilt für das Männer-Starterfeld, wo sich unter anderem die überragenden US-Amerikaner Noah Lyles, Kenneth Bednarek und Erriyon Knighton duellieren werden.

800 m: Hoffmann greift ein – Männer sind schon weiter

Nach langer Geduldsprobe in Eugene darf in der Nacht auf Freitag Lore Hoffmann über die zwei vollen Bahnrunden loslegen. Die Walliserin – mit einer persönlichen Bestzeit von 1:58,50 Minuten – tritt im 2. Vorlauf zu ihrer 2. WM an. Für das erstmalige Weiterkommen ist ein Platz in den Top 3 oder aber die mindestens sechstbeste Zeit unter den Lucky-Loser-Kandidatinnen erforderlich.

Knapp zwei Stunden später werden im Hayward Field bei den Männern über 800 m bereits die Finaltickets vergeben. Schon jetzt steht fest, dass am vorletzten Wettkampftag Donavan Brazier entthront werden wird. Denn der Lokalmatador verpasste in seinem ersten Rennen den Cut.