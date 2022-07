Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 8. Tag an der WM in Eugene bringt 5 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

Freitag/Samstag, 22./23. Juli

ab 02:00 Uhr live bei SRF zwei sowie im Stream auf srf.ch/sport und in der Sport App – Teilaufzeichnung um 09:40 Uhr

ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN Entscheidungen (5) 15:15 Uhr 35 km Gehen Frauen 03:20 Uhr Speerwurf Frauen 04:15 Uhr 400 m Frauen 04:35 Uhr 400 m Männer 04:50 Uhr 400 m Hürden Frauen Vorentscheidungen 02:05 Uhr Kugelstossen Männer

Qualifikation 02:40 Uhr 4x100 m Staffel Frauen

Vorläufe Schweiz 03:05 Uhr 4x100 m Staffel Männer

Vorläufe 03:35 Uhr 800 m Frauen

Halbfinals Lore Hoffmann

Eugene: –9 Stunden zur MEZ-Zeitzone

Hoffmanns Hoffnung auf nächsten Exploit

Sie hat sich ihren zweiten Auftritt im Hayward Field auch mit ein bisschen Zeitglück verdient: Lore Hoffmann. Nun will die 800-m-Läuferin in ihrem Halbfinal die Sensation schaffen. Mit ihrer persönlichen Bestleistung (1:58:50 Minuten) rangiert sie im Feld der Teilnehmerinnen auf Rang 12 – es ist also ein weiterer Exploit um mehr als nur einige Tausendstelsekunden nötig, sollte die 25-Jährige überraschend und erstmalig an einem Grossanlass den Finaleinzug schaffen.

Krönt die Schweiz ihr Staffel-Projekt?

An den letzten drei Grossanlässen – darunter auch bei den Olympischen Spielen in Tokio – hatte es für das Schweizer Frauen-Quartett in der Sprint-Staffel über 4x 100 Meter jeweils «nur» zu Rang 4 gereicht. Nun soll in Eugene endlich die langersehnte Medaille her. Dafür unter anderem nötig: ein schneller Vorlauf. Und das ohne Sprint-Ass Mujinga Kambundji. Diese pausiert nach intensiven sechs Renntagen. Für die Schweizerinnen sollen Géraldine Frey, Sarah Atcho, Salomé Kora und Ajla Del Ponte die Basis schaffen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sprintstaffel mit hohen Zielen Auf der Jagd nach der verflixten Medaille 22.07.2022 Mit Video

Holt McLaughlin Heim-Gold?

Im Final über 400 m Hürden bei den Frauen hat Sydney McLaughlin die Möglichkeit, den Spielen in ihrer Heimat mit einer Goldmedaille den nächsten Glanzpunkt zu bescheren. Die Weltranglisten-Erste wird im Starterfeld, das zur Hälfte aus US-Amerikanerinnen besteht, besonders die ambitionierte Niederländerin Femke Bol in Schach halten müssen. Auch die Titelverteidigerin Dalilah Muhammad darf sich gute Medaillenchancen ausrechnen.

Über die gleiche Distanz stehen am Samstag auch die Sprints der Männer und Frauen an. Mit Starts von Michael Norman (USA) sowie Kirani James (GRN) bei den Männern und Marileidy Paulino (DOM) und Shaunae Miller-Uibo (BAH) ist wiederum in beiden Rennen Spannung garantiert.