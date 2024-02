Legende: Muss er zwei Jahre aussetzen? Mohamed Katir. Imago/Abacapress

5000-m-Vizeweltmeister unter Dopingverdacht

Der spanische Mittel- und Langstreckler Mohamed Katir ist von der Integritäts-Abteilung des Weltverbandes World Athletics nach drei verpassten Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Ihm droht eine Sperre von bis zu zwei Jahren. In einer Erklärung bestritt der 5000-m-Vizeweltmeister den Umfang der Verstösse und kündigte an, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen. Der gebürtige Marokkaner holte an der WM 2022 Bronze über 1500 m, an den Titelkämpfen 2023 Silber über 5000 m. Auf der längeren Distanz ist er ein Konkurrent des Schweizers Jonas Raess.