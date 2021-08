Legende: Geben sich die Ehre 6 der 8 Teilnehmerinnen des Olympia-Finals über 100 m sind in Lausanne am Start. imago images

100-m-Lauf in Lausanne als Olympia-Revanche

Der 100-m-Lauf der Frauen bei der Athletissima in Lausanne wird zur Olympia-Revanche. Beim Diamond-League-Meeting vom 26. August gehen die ersten sechs des Finals von Tokio an den Start. Die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah, die in Japan dreimal Gold gewonnen hat, misst sich mit ihren Landsfrauen Shelly-Ann Fraser-Pryce und Shericka Jackson, die in Tokio über 100 m Silber und Bronze gewonnen haben, sowie mit der Ivorerin Marie-Josée Ta Lou. Den Reigen der besten sechs beschliessen Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji, die als Fünfte und Sechste Historisches für die Schweiz geschafft haben.