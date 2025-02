Legende: Setzte einen weiteren Meilenstein Jakob Ingebrigsten. imago images/Peter De Voecht

Langstrecke: Ingebrigtsen in eigener Liga

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen, der in Paris Olympiasieger über 5000 Meter geworden war, brach am Donnerstagabend beim Meeting im französischen Liévin den Hallenweltrekord über die Meile. Er lief die 1609 Meter in 3:45,14 Minuten. Der 24-Jährige unterbot damit die Zeit von Yared Nuguse um über eine Sekunde. Der US-Amerikaner hatte am 8. Februar bei den Millrose Games in New York die Meile in 3:46,63 Minuten zurückgelegt.