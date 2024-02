Legende: Neuer Weltrekordhalter Christopher Morales-Williams. Reuters/US Sports Today

400 m: Morales-Williams knackt Hallenweltrekord

Der 19-jährige Kanadier Christopher Morales-Williams hat in Fayetteville (USA) den Hallenweltrekord über 400 m gebrochen. Er lief eine Zeit von 44,49 Sekunden und war damit drei Hundertstel schneller als Michael Norman, der den Rekord 2018 ebenfalls bei den US-amerikanischen Universitätsmeisterschaften aufgestellt hatte.

Marathon: Bekele nicht mit Schweizer Rekord

Marathonläuferin Helen Bekele, die seit dieser Woche für die Schweiz startet, hat beim Marathon in Osaka den Schweizer Rekord verpasst. Mit einer Zeit von 2:25:25 Stunden wurde sie Vierte. Die Schweizer Bestmarke hält damit weiterhin Fabienne Schlumpf, welche die 2:24:30 Stunden im letzten Dezember in Valencia gelaufen war. Bekele war in Japan als Titelverteidigerin an den Start gegangen, konnte ihren Triumph vom Vorjahr aber nicht wiederholen.