Ehammer verzichtet auf SM-Mehrkampf-Teilnahme

Der Appenzeller Mehrkämpfer Simon Ehammer wird an den Schweizer Meisterschaften vom 25. bis 27. Juni in Langenthal im Weitsprung und über 110 Meter Hürden starten. Auf eine Teilnahme am Mehrkampf verzichtet der Schweizer Leichtathlet des Jahres 2020. Eine hartnäckige Entzündung in der Leistengegend hat dazu geführt, dass die Vorbereitungszeit für den Mehrkampf und das Erreichen der Olympia-Limite an den Schweizer Meisterschaften zu kurz war. Der Gesundheit des Athleten wird oberste Priorität eingeräumt. Damit steht fest, dass Ehammer an den Olympischen Spielen in Tokio nicht im Zehnkampf wird antreten können.