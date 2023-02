Mancini neuer Rekordhalter über 60 m

Pascal Mancini ist an den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen zum Schweizer Rekord über 60 m gesprintet. Der 33-jährige Romand wurde in 6,58 Sekunden gestoppt. Er unterbot somit die bisherige Bestmarke von Silvan Wicki um einen Hundertstel und schaffte die EM-Limite. Die Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji wurde im 60-m-Final nach einem Fehlstart disqualifiziert. Die Bernerin nahm unter Protest dennoch am Rennen teil und siegte in starken 7,03 Sekunden. Ob das Resultat gewertet wird, steht noch nicht fest.