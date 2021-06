Legende: Muss auf die Sommerspiele in Tokio verzichten Salwa Eid Naser. imago images

400 m: Naser wegen Sperre nicht an Olympia

Salwa Eid Naser (23) aus Bahrain ist wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Regularien für 2 Jahre gesperrt worden. Damit wird die 400-m-Weltmeisterin die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) verpassen. Das teilte der Internationale Sportgerichtshof TAS am Mittwoch nach Abschluss des Berufungsverfahrens mit.

Stabhochsprung: Alberto überzeugt in Polen

Der Schweizer Stabhochspringer Dominik Alberto stellte beim internationalen Meeting im polnischen Bydgoszcz mit 5,65 m zum vierten Mal in dieser Saison eine persönliche Bestleistung auf und belegte Platz 5. Zum Schweizer Rekord von Felix Böhni aus dem Jahr 1983 fehlen dem 29-jährigen Zürcher noch 6 Zentimeter.

400 m: Mboma mit Ausrufezeichen

Die 18-jährige Christine Mboma hat beim selben Meeting in Bydgoszcz für einen Paukenschlag gesorgt: Mit der siebtbesten Zeit einer Frau über 400 m in der Geschichte schwang sich die Namibierin zur Topfavoritin für Olympia in Tokio über die Stadionrunde auf. In 48,54 Sekunden pulverisierte sie die bisherige Weltjahresbestzeit um 0,54 Sekunden.