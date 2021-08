Legende: Jubel im Doppelpack Melissa Gutschmidt und Jephté Vogel. zvg

Bronze für Gutschmidt und Vogel

Die Sprinterin Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) und der Kugelstosser Jephté Vogel (FSG Alle) haben an der U20-WM in Nairobi für einen Schweizer Freudentag gesorgt. Innert fünf Minuten gewannen sie beide Bronze. Die Lausannerin lief die 100 m in 11,51 Sekunden, der Jurassier stiess die 6 kg schwere Kugel 19,16 m weit. Für Swiss Athletics sind dies die Medaillen Nummer 11 und 12 in der Geschichte der seit 1986 ausgetragenen U20-Weltmeisterschaften.

Timanowskaja bald für Polen?

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja will sich um die polnische Staatsbürgerschaft bemühen und künftig für ihr Exilland an den Start gehen. Die 24-Jährige sollte nach eigenen Angaben nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Sie wandte sich an die japanische Polizei und reiste nach Polen, wo sie ein humanitäres Visum erhielt. In einem Interview mit dem Fernsehsender RBC sagte Timanowskaja, dass es drei Jahre dauern könne, ehe sie die neue Staatsbürgerschaft erhält, sie aber auf eine schnelle Lösung hoffe.