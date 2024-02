Legende: Muss auf seine Olympia-Premiere warten Christian Schreiber. Keystone/PATRICK B. KRAEMER

Open Water: Schreiber weit an Olympia-Limite vorbei

Ein 13. Rang wäre für einen Olympia-Quotenplatz gefordert gewesen. Diesen verpasste der Schweizer Open-Water-Schwimmer Christian Schreiber bei der WM in Doha deutlich. Der 21-Jährige kam über 10 km nicht über Rang 42 hinaus. Nach 4 von 6 Runden hatte Schreiber auf Zwischenrang 10 gelegen. Auf der 5. Runde forderte das hohe Anfangstempo jedoch seinen Tribut und er verlor den Anschluss an die Spitze. Mit knapp fünfeinhalb Minuten Rückstand auf die Bestzeit erreichte er in 1:53:48,0 Stunden das Ziel. Den Sieg im Hafen von Doha sicherte sich der Ungar Kristof Rasovszky in 1:48:21,2 vor Marc-Antoine Olivier aus Frankreich und Hector Pardoe aus Grossbritannien.