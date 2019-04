Die Organisatoren des Halbmarathons am 5. Mai im nordost-italienischen Triest laden keine afrikanischen Athleten ein. Was klingt wie ein Rückfall in tiefste Apartheid-Zeiten, soll aus Sicht der Organisatoren ein Weckruf gegen Ausbeutung sein. Man wolle mit der Massnahme auf die Benachteiligung afrikanischer Athleten bei Langstreckenläufen aufmerksam machen.

In der Tat werden afrikanische Läuferinnen und Läufer von Managern oft für geringe Löhne bei Marathons in Europa eingesetzt – als Tempomacher oder um die Preisgelder einzukassieren, die sie teilweise den Managern weiterreichen müssen.

Kritik aus der Politik

Der Entscheid des OK stiess bei Politikern auf Kritik. «Wir laufen Gefahr, in dunkle Zeiten zurückzufallen», sagte die Europa-Abgeordnete Isabella De Monte vom Partito Democratico. Nicola Fratoianni von der Sinistra Italiana meinte: «Das ist nicht Mississippi in den 1950ern, das ist Triest im Jahr 2019.»