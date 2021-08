Der 100-m-Lauf der Frauen kündigt sich auch bei «Weltklasse Zürich» als Highlight an. Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte duellieren sich ein weiteres Mal.

«Weltklasse Zürich» am 9.9.

Legende: Wollen auch in Zürich das Heimpublikum wieder entzücken Ajla Del Ponte (links) und Mujinga Kambundji, die Schweizer Sprinterinnen von Weltklasse-Format. Keystone

Die Schweizer Sprinterinnen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte sind für das Kräftemessen am 9. September im Letzigrund beim Diamond-League-Final nicht auf eine Wildcard angewiesen. Die Olympia-Fünfte aus dem Tessin und die Olympia-Sechste aus Bern holten die Startberechtigung dank ihrer bisherigen Leistungen.

00:30 Video Archiv: Del Ponte in Lausanne schneller als Kambundji Aus Sport-Clip vom 26.08.2021. abspielen

Gleiches gilt für Lea Sprunger (400 m Hürden), Jason Joseph (110 m Hürden) und für Kambundji über 200 m.

Auch die jüngere Kambundji-Schwester am Start

In den Genuss einer Wildcard kommen Silvan Wicki (100 m), William Reais (200 m), Ricky Petrucciani (400 m), Jonas Raess (5000 m) sowie Lore Hoffmann (800 m) und Ditaji Kambundji (100 m Hürden).

Zudem treten der Zehnkämpfer Simon Ehammer im Weitsprung, Simon Wieland im Speerwurf sowie Dominik Alberto im Stabhochsprung an.

«Weltklasse Zürich» bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Das hochkarätig besetzte Meeting im Zürcher Letzigrund trägt heuer erstmals sämtliche 32 Finals aus. Um 7 Diamanten wird bereits am Vortag beim Event am Sechseläutenplatz gekämpft. Bei SRF sind Sie wie folgt dabei: Mittwoch, 8. September: Ab 17:25 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App

Ab 17:25 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App Donnerstag, 9. September: Ab 18:55 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App

Die Felder für das internationale Saison-Finale sind noch nicht fix, da am Freitag das Diamond-League-Meeting in Brüssel ansteht. Nach heutigem Stand werden 17 Olympiasiegerinnen und -Sieger an den 2 Tagen zu sehen sein.