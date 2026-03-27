Simon Ehammer hat mit WM-Gold in der Halle und dem Siebenkampf-Weltrekord Geschichte geschrieben. Am Sonntag ist er zu Gast im «Sportpanorama» bei Moderator Paddy Kälin.

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An der Hallen-WM in Torun hat Simon Ehammer Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Nebst WM-Gold im Siebenkampf stellte der Appenzeller einen neuen Weltrekord auf. Erst achtmal war ein Leichtathletik-Weltrekord in Schweizer Hand.

Im «Sportpanorama» spricht der frischgebackene Weltmeister am Sonntag (ab 18 Uhr) über seine harte Arbeit zum Wahnsinns-Erfolg und darüber, was als Nächstes für ihn ansteht.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung mit Moderator Paddy Kälin:

Ski: Das Ende des «Global Racing Teams»

Skifahrer aus Nationen, welche über keine grossen Skiteams mit entsprechender Infrastruktur und finanziellen Möglichkeiten verfügen, haben sich in den letzten Jahren jeweils zum «Global Racing Team» zusammengefunden. Nun zieht sich Paul Epstein, Gründer und Treiber dieses Teams, zurück und Athleten wie der Belgier Sam Maes müssen sich für die nächste Saison neu organisieren.

Skifahrer aus Nationen, welche über keine grossen Skiteams mit entsprechender Infrastruktur und finanziellen Möglichkeiten verfügen, haben sich in den letzten Jahren jeweils zum «Global Racing Team» zusammengefunden. Nun zieht sich Paul Epstein, Gründer und Treiber dieses Teams, zurück und Athleten wie der Belgier Sam Maes müssen sich für die nächste Saison neu organisieren. Volleyball: Die Rettung des Traditionsklubs

Volley Näfels, ein Traditionsklub im Schweizer Spitzenvolleyball, stand in dieser Saison vor dem Ende. Nach dem Ausstieg von Sponsoren und Strategiefehlern im Vorstand war das Geld knapp geworden. Im letzten Moment ist der Konkurs dank einer grossen Solidaritätswelle abgewendet worden. Trotzdem: Tradition schützt vor Problemen nicht – auch Spitzenvolleyball ist finanziell kein Selbstläufer.

Volley Näfels, ein Traditionsklub im Schweizer Spitzenvolleyball, stand in dieser Saison vor dem Ende. Nach dem Ausstieg von Sponsoren und Strategiefehlern im Vorstand war das Geld knapp geworden. Im letzten Moment ist der Konkurs dank einer grossen Solidaritätswelle abgewendet worden. Trotzdem: Tradition schützt vor Problemen nicht – auch Spitzenvolleyball ist finanziell kein Selbstläufer. Leichtathletik: Mehrkampf – auf vielen Ebenen aufwendig

Die Mehrkämpfer in der Leichtathletik werden oft als die «Könige der Leichtathletik» betitelt. Von einem königlichen Leben sind sie aber weit entfernt, denn Mehrkampf betreiben ist auf vielen Ebenen aufwendig. Simon Ehammer braucht jede sich bietende Einnahmequelle, um seiner Passion auf höchstem Niveau nachgehen zu können. Im Studio gibt Ehammer Einblicke in sein KMU. Für einen Studio-Besuch können Sie sich hier anmelden.