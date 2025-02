Legende: Ist im «Sportpanorama» zu Gast Franjo von Allmen. Keystone/Alessandro della Valle

Mit dem Sieg in der WM-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm hat sich Franjo von Allmen in neue Atmosphären katapultiert – dabei bestreitet er erste seine zweite Weltcup-Saison. Doch der 23-Jährige aus dem Berner Simmental hat sich in diesem Winter in der Weltspitze etabliert und beim Super-G in Wengen seinen ersten Weltcup-Sieg eingetütet.

Der Aufstieg vom Talent zum Star gelang überraschend schnell, inmitten dieses ganzen Trubels bleibt der Abfahrtsweltmeister aber bodenständig. Wie Von Allmen mit der neu erlangten Popularität umgeht, verrät er im «Sportpanorama» nach den Heimrennen in Crans-Montana im Gespräch mit Rainer Maria Salzgeber.

Passend zum Thema Sportpanorama «Sportpanorama»-Anmeldung

Nebst Aktualität werden in der Sendung folgende Themen beleuchtet:

Biathlon: Auf der Suche nach Nachwuchs

Der Schweizer Biathlonsport will von der Heim-WM langfristig profitieren, doch die Suche nach Nachwuchs gestaltet sich schwierig. Das Biathlonangebot ist spärlich und Kinder sind auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, um sich im Schiess- und Langlauftraining zurechtzufinden. Der Nidwaldner Skiclub Schwendi-Langis ist mit seinem System Vorreiter – wieso funktioniert dieses nicht in der ganzen Schweiz?

Der Schweizer Biathlonsport will von der Heim-WM langfristig profitieren, doch die Suche nach Nachwuchs gestaltet sich schwierig. Das Biathlonangebot ist spärlich und Kinder sind auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, um sich im Schiess- und Langlauftraining zurechtzufinden. Der Nidwaldner Skiclub Schwendi-Langis ist mit seinem System Vorreiter – wieso funktioniert dieses nicht in der ganzen Schweiz? Ski Mountaineering: Eine neue Disziplin an den Olympischen Winterspielen

Am 19. Februar 2026 gibt die Sportart Ski Mountaineering, eine Art spektakuläres Skitourenfahren, im Stelvio Ski Centre ihr olympisches Debüt: Zwei Sprint- und ein Mixed-Staffel-Rennen stehen auf dem Programm. Mittendrin: ein junges Schweizer Team, das den Sport professionell ausübt und die Olympiastrecke nun im Rahmen von Weltcuprennen kennenlernt. Wie so oft, wenn neue Disziplinen ins olympische Wintersport-Programm aufgenommen werden, hat die Schweiz sehr gute Chancen, eine Medaille zu gewinnen.